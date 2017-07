Um caminhão com reboque com placas de Varginha foi flagrado com carga de cocaína em Santos

No início da madrugada desta quinta-feira (27/7), com uma carga de 100 tijolos de cocaína dentro do contêiner carregado de café. A interceptação foi realizada, nas proximidades de um dos portões de acessos ao terminal de cargas do Porto de Santos, pelos policiais do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) de São Paulo. O café com a droga estaria sendo levada para a Alemanha.

O flagrante foi resultado de uma apuração sobre o esquema de tráfico internacional realizado por uma organização criminosa. As informações sobre a possibilidade de embarque da remessa de cocaína para a Europa foram recebidas por agentes da 2ª Delegacia da Divisão de Investigações sobre Crimes Patrimoniais de Intervenção Estratégica, do Deic.

Os policiais detiveram o motorista, de 37 anos, que alegou ter carregado o caminhão em uma transportadora em Cubatão. Entretanto, o suspeito não apresentou documentação que legitimasse sua versão. O contêiner estava com um lacre da Receita Federal e não aparentava, preliminarmente, qualquer rompimento. A revista confirmou que dentro do equipamento havia cocaína. Segundo o delegado Ítalo Zaccaro Neto, o motorista foi autuado por tráfico de drogas. O preso, segundo a polícia, não tinha passagem criminal.

O delegado contou que a carga de café veio de Minas Gerais e foi entregue na transportadora, na tarde dessa quarta-feira (26/7). A empresa forneceu documentação sobre a procedência e destino da carga. As investigações prosseguem para identificar os outros envolvidos no esquema.

Fonte: Blog do Madeira