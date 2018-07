Últimos dias de inscrições para o Intensivão Pré-Enem e Pré-CEFET no Preparatório Nota1000

Alunos do Ensino Médio que irão fazer a prova do ENEM no final do ano e alunos do Ensino Fundamental, interessados em conquistar uma vaga no CEFET, têm só mais uma semana para fazerem a inscrição no curso preparatório Nota1000.

Está chegando a fase final de preparação para as provas. Este é o momento de focar nos estudos, organizar mais a rotina diária e contar com a ajuda de profissionais qualificados para tirar dúvidas e dar aquelas dicas super úteis para a hora da prova.

O Pré-Vestibular Nota1000 está de portas abertas para receber os estudantes e dar o amparo necessário para que todos cheguem com tranquilidade e façam uma excelente prova.

Melhor equipe de professores da região;

Material educacional Bernoulli – Sistema de ensino que mais aprova no Brasil;

Infraestrutura de qualidade com salas novas, amplas e arejadas;

Localizado no Centro de Varginha.

INTENSIVÃO Pré-ENEM

20 aulas semanais

Início das aulas: 1º de agosto

Fim das aulas: 26 de outubro

Horário: Todos os dias das 19:00 às 21:50

Prova do ENEM 2018: 4 e 11 de Novembro

Faça sua matrícula e ganhe uma camiseta

Pré-CEFET

16 aulas semanais

Início das aulas: 6 de agosto

Fim das aulas: até a data da prova

Horário: De 2ª a 5ª das 14:00 às 16:55. Às quartas com horário especial – de 14:50 às 17:55.

Data da prova- Ainda não divulgada

Faça sua matrícula e ganhe uma camiseta

Para se inscrever nos cursos do Pré-Nota100 é preciso ir presencialmente ao local e levar os seguintes documentos:

Identidade do aluno

Identidade e CPF dos pais ou responsável

Comprovante de residência

Valor da matrícula

Mais informações podem ser obtidas na Avenida Rui Barbosa, nº 331 ou pelo telefone: (35) 3223-1000.