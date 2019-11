Último Varginha + Saudável do ano acontece neste sábado; Edição traz novidade com a 1ª corrida Kids

Pin Compartilhar 0 Compart.

SEMEL inova e realiza a 1ª Corrida Kids no último “Varginha + Saudável 2019”

A Prefeitura de Varginha inova mais uma vez. Vai oferecer, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer – SEMEL, a 1ª Corrida Kids. A novidade será durante o último “Varginha + Saudável 2019 – Novembro Azul”, no próximo sábado, 9, na Academia de Rua do Batalhão da PM (alto do Sion).

O que levou a SEMEL a oferecer essa atividade para as crianças foi o objetivo de incentivar a prática esportiva desde cedo para que cresçam já acostumadas a fazer exercícios físicos.

Os baixinhos

A participação delas também nos eventos de sucesso da SEMEL, como o Desafio 15 Dias, também motivou o organizador, professor Flávio Henrique Pontes, a oferecer um “entretenimento” especial para esse público. “Tem muitos pais ou responsáveis que levam os filhos para as nossas aulas porque não tem com quem deixá-los ou por outros motivos e assim estamos começando a desenvolver atividades físicas exclusivas para as crianças”, explica Flávio. Ele reforça que será uma atividade lúdica e recreativa. “Qual criança não corre? Então agora, todas estão convidadas para a 1ª Corrida Kids da SEMEL”, o professor convida com entusiasmo.

Não será necessário fazer inscrição, porém as crianças deverão logicamente comparecer acompanhadas por um responsável.

Varginha Mais Saudável

O último Varginha + Saudável desse ano, mais uma vez abraça a campanha mundial Novembro Azul, para reforçar a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de próstata.

A abertura será às 7h com uma caminhada de 8km. Esse percurso é menor, justamente para incentivar quem não tem o hábito de caminhar. Entre as outras atrações estão aulas de dança e de alongamento e uma programação composta por mais de 30 atividades gratuitas para todas as faixas etárias – crianças, adolescentes, adultos e idosos.

Nas tendas, o público terá à disposição: aferição de pressão arterial e glicemia, orientação nutricional, limpeza de pele, degustação de produtos naturais, atendimento de saúde bucal e muito mais.

Tudo com o objetivo de incentivar as pessoas a sair do sedentarismo, promover mais saúde, principalmente por meio de atividade física, além de cuidados especiais com o psicológico diminuindo assim situações de depressão, por exemplo.

“Desta maneira, a Prefeitura de Varginha, através da SEMEL e do projeto Academia de Rua, leva atividades aos mais diversos cantos da cidade, descentralizado o atendimento à população, promovendo a inclusão social e cativando cada vez mais pessoas a fazer atividade física e ter mais saúde“, finaliza o organizador do evento Flávio Pontes.



Fonte: SEMEL Foto: Divulgação