Último 5ª da Boa Música de 2020 apresenta projeto “100 anos de Michel Pedro! Ainda!”

Diário Correio do Sul transmite evento em sua página do Facebook.

Após 31 edições realizadas em 2020, o 5ª da Boa Música encerra as apresentações do ano com o show do projeto “100 anos de Michel Pedro! Ainda!”. Será nesta quinta-feira (17), a partir das 20h, com transmissão pelo Facebook e YouTube Varginha Cultural, além de veículos de comunicação parceiros.

O grupo é composto por Michel Pedro (violão e vocal), acompanhado por Zé Flávio (cajón), Francisco Dib (guitarra). No repertório, autorais, Rock e MPB, em um tom mais intimista e reflexivo, para homenagear o pai do vocalista que completaria 100 anos também nesta quinta-feira.

“Nesta 5ª da Boa Música, dia 17 de dezembro, meu pai Michel Pedro faria 100 anos e achei que merecia uma homenagem musical autoral. Junto com o Francisco e o Zé Flavio e outras várias parcerias novas e antigas vamos tocar canções que refletem os nossos tempos, ainda mais com a pandemia mudando todas as relações. Espero que todos possam assistir e gostar!”, disse Michel Bacana.

O público poderá acompanhar também pelo Facebook do Blog do Madeira, Café Mutuca, Diário Correio do Sul, Noticiando Varginha, SOS Varginha, Rádio Melodia FM, Rede Mais / Record TV, TV Princesa, Up Varginha, Varginha Digital, Varginha Online, Van FM e Vitrola do ET, além da Rádio Lírio Online. O evento conta com o apoio da Conexão Solidária Cultural da EPTV.

O show marca a edição nº 406 do 5ª da Boa Música que completou 11 anos em 2020. O projeto é uma realização da Prefeitura de Varginha com organização da Fundação Cultural.

Fonte e foto: Ascom Fundação Cultural