Ufologia e natureza agora são ferramentas para educação em Varginha

O projeto “Muda de Comida” que acontece no Sítio-Urbano Rio Verde, em Varginha, tem o propósito de transformar uma terra improdutiva no coração da cidade, em um parque ufológico voltado para a reconexão com a natureza, tanto de crianças quanto adultos.

Até o último Carnaval, ou seja, há cerca de seis meses, o cenário do Sítio Rio Verde localizado no bairro Rezende era desolador. Assim como tantas outras pequenas propriedades rurais produtoras de café no passado, era improdutiva e onerosa, apenas aguardando que empreiteiros loteassem suas terras para transformá-las em um novo bairro árido, como ainda é um padrão recorrente na periferia de Varginha.

Porém, tudo começou a mudar quando dois empreendedores vislumbraram a oportunidade de converter o local em um espaço rural multiuso conectado às demandas dos habitantes das áreas urbanizadas da cidade. “Nosso primeiro passo foi o de empreender uma horta livre de agrotóxicos. Nosso lema é produzido com Amor e sem veneno. Desta forma atraímos a atenção de varginhenses que já buscavam essa oportunidade. Expandimos também a oferta para aqueles que ‘não têm tempo’, por meio de entregas de cestas semanais”, revela Albertino Jorge, sócio da iniciativa.

Com a aproximação deste público, que regularmente passaram a frequentar o Sítio e colherem literalmente no pé seus alimentos saudáveis, a equipe passou a identificar os padrões de comportamento e também as oportunidades que estavam reprimidas. Assim, por meio do lúdico, uma série de ações têm sido gradativamente implementadas como uma fazendinha de animais como coelhos, galinhas, patos, vacas e ovelhas que atraem a atenção principalmente das crianças. As duas nascentes da propriedade estão sendo recuperadas por meio do plantio de mais de 1.200 árvore no projeto “Muda de Cidade”, além da conexão entre a Ufologia e a educação em todas as atividades.

“Percebemos que o varginhense em geral tem vergonha do Caso ET. Assim, sem entrar no mérito da crença em outras formas de vida, trabalhamos com o conceito dos mistérios da natureza associado à ufologia para sensibilizar o público”, explica Diego Gazola, publicitário e idealizador da iniciativa.

Nesta última semana, a Muda de Comida recebeu cerca de 160 estudantes do Colégio Alpha, que ali desenvolveram vivências educativas em um circuito nomeado como “Rota do ET em Varginha”. Quatros ETzinhos coloridos, representando os elementais da natureza: fogo, água, terra e ar foram escondidos pelas atrações: horta sem agrotóxicos, fazendinha de animais, campo gramado para esportes e nascentes das águas com o intuito de sensibilizarem as crianças.

Fonte: Varginha Online