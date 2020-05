UAI Varginha retorna com horário e prestações de serviços reduzidos

Pin Compartilhar 0 Compart.

Redação CSul – Alisson Marques/Foto: Divulgação

A Unidade de Atendimento Integrado (UAI) em Varginha, que fica localizada no Via Café Garden Shopping retornou suas atividades nesta segunda-feira (11). O atendimento foi suspenso devido à pandemia do novo coronavírus. A retomada foi marcada por uma série de medidas, a principal delas será o novo horário de funcionamento, das 12h às 17h.

Outra medida de segurança adotada foi a limitação de serviços. Inicialmente, apenas entregas e emissão de identidade, entrega de CNH e entrega de CRLV serão realizados. Importante ressaltar que para acessar esses serviços será necessário o agendamento no site www.mg.gov.br.