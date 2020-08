UAI Varginha retorna atendimento para serviços básicos

Pin Compartilhar 0 Compart.

Emissão e retirada de documentos só serão realizadas após agendamento prévio.

Redação CSul/Foto: Reprodução CSul

A Unidade de Atendimento Integrado (UAI) Varginha, retornou o atendimento para serviços básicos, tais como, emissão e retirada de documentos. Vale lembrar que, o atendimento só será realizado através de agendamento prévio no site mg.gov.br/agendamento devido à pandemia de Covid-19.

Segundo o Superintendente Central de Canais de Atendimento da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), Reginaldo Carvalho. “Manter a prestação dos serviços é atender a necessidade da população, principalmente neste momento de pandemia.”Reginaldo reforça ainda que todas às unidades estão tomando os cuidados possíveis visando a garantia e segurança do cidadão. “Estamos tomando todos os cuidados para garantir comodidade e segurança ao cidadão.” terminou.

UAI Varginha

A UAI Varginha que fica localizada no Via Café Garden Shopping, havia retomado suas atividades no último dia 11 de maio após paralisação em virtude da pandemia do novo coronavírus. No entanto, a volta foi com serviços e horário reduzidos. Em um primeiro momento, apenas emissão e entregas de identidades, CNH e CRLV eram realizados.

Já no dia 13 de maio, a unidade passou a trabalhar em horário normal, contudo os serviços continuaram reduzidos. Vale ressaltar que, em virtude de Decretos e da pandemia de coronavírus, a UAI estava funcionando das 12h às 17h.

No dia 26 de maio a unidade retornou com o serviço de Seguro Desemprego. É importante salientar que, todos essas atividades precisam ser agendadas previamente pelo site www.mg.gov.br.

No dia 1º de Julho, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) retomou em parceria com a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), os exames de legislação de trânsito para candidatos à Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nas Unidades de Atendimento Integrado (UAIs). A volta dos testes foi planejada, observando os protocolos de Saúde voltados ao contingenciamento da Covid-19.

Por fim, no dia 20 de julho, a UAI Varginha, retornou com o serviço de vagas de emprego.