UAI Varginha retoma provas de legislação para CNH

Pin Compartilhar 0 Compart.

Serviços precisam de agendamentos prévios e medidas de segurança deverão ser seguidas.

Redação CSul/Alisson Marques/Foto: Iago Almeida/CSul

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) retomou nesta quarta-feira (1º), em parceria com a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), os exames de legislação de trânsito para candidatos à Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nas Unidades de Atendimento Integrado (UAIs). A volta dos testes foi planejada, observando os protocolos de Saúde voltados ao contingenciamento da Covid-19.

De acordo com a chefe da Divisão de Habilitação do Departamento de Trânsito de Minas Gerais (Detran-MG), Flávia Portes, a medida visa atender aos candidatos que buscam concluir o processo para obtenção de CNH, mas exige cautela. “O retorno observará os protocolos para conter a disseminação da doença e o total de marcações para os testes será reduzido”, explica.

O superintendente da Central de Canais de Atendimento da Seplag, Reginaldo Carvalho, observa que a iniciativa significa mais uma ampliação do atendimento às demandas da população. “Neste momento de pandemia, a retomada é um avanço na entrega dos serviços essenciais para os cidadãos mineiros, de forma segura e organizada“, afirma.

Exigências

Para realizar as provas de legislação, o candidato deve ter concluído o curso técnico-teórico em um Centro de Formação de Condutores (CFC) credenciado ao Detran-MG. A data e o horário do teste podem ser agendados no site www.detran.mg.gov.br ou no CFC.

No dia indicado, o candidato deve comparecer à UAI somente no horário marcado, utilizando máscara. Para fazer a prova, ele precisa apresentar documento de identificação e comprovante de pagamento do Documento de Arrecadação Estadual (DAE).

UAI Varginha

A UAI Varginha que fica localizada no Via Café Garden Shopping, havia retomado suas atividades no último dia 11 de maio após paralisação em virtude da pandemia do novo coronavírus. No entanto, a volta foi com serviços e horário reduzidos. Em um primeiro momento, apenas emissão e entregas de identidades, CNH e CRLV eram realizados.

Já no dia 13 de maio, a unidade passou a trabalhar em horário normal, contudo os serviços continuaram reduzidos. Vale ressaltar que, em virtude de Decretos e da pandemia de coronavírus, a UAI estava funcionando das 12h às 17h.

Por fim, no dia 26 de maio a unidade retornou com o serviço de Seguro Desemprego. É importante salientar que, todos essas atividades precisam ser agendadas previamente pelo site www.mg.gov.br.

As provas de legislação para CNH já podem ser realizadas na unidade. Para isso, as datas precisam ser agendadas no site do Detran, e as medidas de segurança já citadas devem ser seguidas.

*Com informações: Agência Minas