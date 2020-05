UAI Varginha divulga alterações de funcionamento

Pin Compartilhar 0 Compart.

Devido a pandemia do novo coronavírus medidas vem sendo tomadas para evitar aglomerações e a disseminação do vírus. A Unidade de Atendimento Integrado (UAI) Varginha emitiu um comunicado informando algumas alterações no funcionamento.

A unidade agora passa a atender das 8h ás 17h, no entanto para a realização dos serviços é necessário o agendamento online através www.mg.gov.br

Os serviços ofertados serão a emissão e entrega de identidade, assim como a entrega de CNH e CRVL (devolvido dos Correios) e seguro desemprego.

A UAI Varginha está localizada no Via Café Garden Shopping, na R. Humberto Pizzo, 999, Jardim Petropolis.

Redação CSul: Franciele Brígida/Foto: Iago Almeida – CSul