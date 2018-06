Três pessoas ficam feridas após colisão entre motos no Vila Floresta; Outro acidente é registrado na Av. Rio Branco

Um acidente entre duas motos deixou três pessoas com ferimentos generalizados entre lacerações e escoriações, na tarde desta sexta-feira (22), na Avenida Orlinda Vasconcelos, no bairro Vila Floresta.

Segundo testemunhas, um casal que estava em uma das motos estava discutindo, o condutor perdeu o controle direcional e colidiu frontalmente com outra moto. As vítimas foram socorridas e encaminhadas ao Hospital Bom Pastor, pelo Corpo de Bombeiros.

Rio Branco

Outro acidente foi registrado na Avenida Rio Branco por volta das 16 horas, entre duas motos. A Guarda Municipal estava no local no momento da colisão. Segundo testemunhas, as vítimas não se feriram.

Fonte: Rádio Itatiaia / Foto: Grupos de Whatsapp Varginha 24 Horas