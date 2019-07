Três acidentes foram registrados na cidade nesta quarta-feira

A quarta-feira (10) foi de agitação e preocupação no trânsito de Varginha. Pelo menos três acidentes foram registrados na cidade, em todas vítimas com apenas ferimentos leves. Outro acidente foi registrado na manhã desta quinta-feira (11).

O primeiro aconteceu no bairro Sion, no início da noite de quarta, envolvendo uma moto e um carro. Os polícias foram acionados e o trânsito do local foi desviado até que a perícia comparecesse. O Corpo de Bombeiros também esteve no local, mas não fomos informados sobre vítimas.

Um rapaz de moto ficou ferido na Avenida Castelo Branco após cair da moto em que ele pilotava. O acidente aconteceu próximo à rotatória ao lado da Rodoviária. Duas pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas ao Hospital Bom Pastor pelo SAMU.

Um pouco mais tarde, por volta das 20h, uma moto e uma bicicleta se envolveram em um acidente que deixou um homem ferido. A batida aconteceu na Avenida Major Venâncio, próximo ao Inside Car. O SAMU foi acionado e encaminhou a vítima para o Hospital Bom Pastor.

Outro registro

Na manhã desta quinta-feira (11), um carro e uma bicicleta se envolveram em um acidente na principal avenida do Bairro Imperial. Duas pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas pelo SAMU ao Hospital Bom Pastor.

Redação CSul – Iago Almeida / Foto: Varginha 24 Horas