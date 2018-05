Transporte coletivo urbano opera somente com 6 linhas nesta segunda

Devido a greve dos caminhoneiros que já entra em seu 8º dia e, com isso, a falta de abastecimento de gasolina nos postos de combustíveis, a Autotrans, empresa responsável pelo transporte público em Varginha, informou que estão operando nesta segunda-feira (28) somente com 6 linhas.

Linha 2 (Imaculada/São Geraldo)

Linha 14A (Damasco/Bom pastor)

Linha 19 (Imaculada/Cidade Nova)

Linha 22 (Carvalhos/Centro)

Linha 9 (Mont Serrat/Rodoviária)

Linha 8 (Centenário/Centro/Rodoviária)

Todas as linhas estão circulando com apenas um ônibus. Conforme os combustíveis forem acabando, os veículos serão recolhidos para a garagem.

Fim de semana

No fim de semana, a empresa já havia anunciado que as linhas seriam reduzidas devido a falta de combustíveis. No sábado, o serviço ficou normal entre os horários de pico e no restante do dia seguiu quadro de horário de domingo.

Greve

Em um vídeo que circula nas redes sociais, os caminhoneiros que estão em greve no trevo da Walita comunicaram que não aceitaram as propostas do Governo, anunciadas na noite de ontem (27) pelo presidente Michel Temer, e que irão continuar com a paralisação, que já dura 8 dias.

Redação CSul – Iago Almeida / Foto: Reprodução