Traficante é preso pela Guarda Civil Municipal no Centro

A Guarda Civil Municipal realizou mais uma etapa da operação contra o tráfico de drogas nas praças, vandalismo e depredação de patrimônios públicos. A operação foi desencadeada para todo o mês de setembro e tem gerado resultados positivos para a cidade, trazendo prejuízo para o tráfico de drogas e garantindo a segurança dos patrimônios.

Na manhã desta quinta-feira (12), um traficante acabou detido na Praça José de Rezende Paiva, no centro da cidade.

Em uma ação conjunta entre as equipes do Patrulhamento Preventivo, GTRAN (Grupamento de Trânsito) e o GMAT (Grupamento de Meio Ambiente), Treivison da Silva Falcão, de 22 anos, foi preso no momento que vendia maconha para uma usuária de drogas.

Com o autor, os policiais encontraram porções de maconha, um celular e dinheiro. Ele foi preso e levado para a Delegacia da Polícia Civil.

Fonte e fotos: Minas Acontece