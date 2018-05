Traficante de Alfenas é encontrado morto no presídio de Varginha

Um detento foi encontrado morto em uma cela do presídio de Varginha na madrugada desta sexta-feira (4).

De acordo com as primeiras informações, Reginaldo Pereira da Silva, mais conhecido como Nandinho, teria sido morto a golpes de tijolos, pela facção criminosa, em uma confusão que ocorreu dentro da cela em que ele estava, com mais de 22 detentos. O motivo seria um acerto de contas do tráfico de drogas.

A vítima estava cumprindo pena no presídio de Nelson Hungria, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, e teria vindo para o Sul de Minas para depor em um processo penal, onde acabou sendo morto por inimigos.

Nadinho era conhecido como o chefe do tráfico em Alfenas e recrutava e aliciava menores para traficarem no bairro Santa Luzia.