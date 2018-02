Tradicional Banho da Dorotéia reúne cerca 15 mil foliões

O final de semana foi de carnaval antecipado em Varginha. Neste sábado (3), aconteceu o tradicional Banho da Dorotéia organizado pela Prefeitura de Varginha por meio da Secretaria de Turismo.

A festa começou com o agito da zumba sob o comando na professora da SEMEL, Jaqueline.Em seguida teve o desfile dos blocos Viúvas Virgens e Bateria Nota 10 do Império da Serrinha. O show principal da noite foi com o grupo Oba Oba Samba House, que agitou o público do começo ao fim.

Segundo informações do Secretário de Turismo, Barry Charles Sobrinho, aproximadamente 15 mil pessoas participaram da festa. Ainda de acordo com o secretário, nenhuma ocorrência foi registrada durante o evento.

A festa foi marcada pelo clima de paz e muita animação. A segurança da festa foi realizada pela Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Guarda Civil Municipal e equipe particular de segurança privada. O tradicional banho de espuma foi a diversão de crianças e adultos.

Fonte e Fotos: Varginha Online