Tradicional Banho da Dorotéia é amanhã com Oba Oba Samba House

Acontece nesse sábado (3), na concha acústica, o tradicional grito de carnaval Banho da Dorotéia. A partir das 17 horas, no centro da cidade, os foliões poderão desfrutar do evento e de muita animação. Vários blocos abrilhantarão o evento.

Quem anima a folia esse ano é a famosa banda Oba Oba Samba House. Durante a noite, Dj’s também se apresentarão na praça.

Oba Oba Samba House

A banda surgiu com uma inovação de mixar vários estilos onde o samba e o estilo house music prevalece, transformando até mesmo músicas internacionais em batuques do samba brasileiro.

A Banda foi criada em Ribeirão Preto, pelo quarteto composto por Fernando Diniz, Luciano Tiso, Leco Cavallini e Cléber Tiso lançou, em 2012 assinou contrato com a gravadora Sony Music e lançaram o primeiro CD/DVD de estreia. Nas 21 faixas do DVD, alternam composições próprias e grandes clássicos, estes devidamente embalados pelo estilo que criaram. Com esse material, a banda consegui expandir os horizontes, objetivo que já conseguiram realizar duas apresentações num cruzeiro de Roberto Carlos.[2] Convidados por Dody Sirena , que gerencia a carreira de Roberto Carlos, que descobriu-os pela internet e convidou para tocar o estilo samba house no famoso cruzeiro de Roberto.[3]

Em 2014 a banda lança o novo CD/DVD Ao Vivo no Rio com participações de Lucas Lucco, Sophia Abrahão, MC Koringa, Leandro Lehart, Picolé e da dupla Bruninho & Davi, conseguindo emplacar a canção “Moleque Danado” na trilha-sonora da telenovela Malhação da Rede Globo.

Banho da Dorotéia

O Banho da Doroteia nasceu em Santos em 1923 e desde então tem diferentes versões em diferentes cidades, como Ilhabela.

Em Varginha a ideia foi trazida por empresários, no fim dos anos 90.

Nos áureos anos do Banho da Doroteia em Varginha, chegou a ser uma das principais atrações da região. Como Varginha não tem mar, o banho é oriundo de mangueiras do Corpo de Bombeiros.

A concentração era na Praça da Fonte e o término no Terminal Rodoviário. No trajeto, milhares de pessoas, de toda a região, acompanhavam os trios elétricos. No ponto final, shows com bandas famosas até de madrugada.

A iniciativa é realizada pela Prefeitura Municipal de Varginha, por meio da Secretaria de Turismo e Comércio.

Foto: Reprodução