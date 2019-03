TJMG decide manter goleiro Bruno na Apac de Varginha

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) decidiu, em julgamento na tarde desta quarta-feira (20), manter o ex-goleiro do Flamengo Bruno Fernandes preso na Apac de Varginha. Em 11 de fevereiro, o juiz Tarciso Moreira de Souza, da 1ª Vara Criminal e de Execuções Penais de Varginha, ordenou que ele voltasse para o Complexo Penitenciário Nelson Hungria, em Contagem, na Região Metropolitana de BH. No entanto, a defesa de Bruno entrou com um pedido de habeas corpus para adiar a transferência do cliente.

Em 18 de outubro de 2018, a TV Alterosa flagrou o goleiro em um bar da Apac no horário em que ele deveria trabalhar, conforme o regimento do local. Além disso, Bruno estava na companhia de mulheres e com uma lata de cerveja em cima da mesa.

A decisão desta quarta-feira é da 4ª Câmara Criminal do TJMG e apenas julga o mérito do habeas corpus concedido ao ex-jogador do flamengo em 28 de fevereiro. Na época, o desembargador Fausto de Castro argumentou que a transferência para o Complexo Penitenciário Nelson Hungria só poderia acontecer depois do “julgamento do mérito”, isto é, o julgamento da conduta de Bruno.

O argumento foi o mesmo utilizado pelo relator do caso, desembargador Fausto Bawden de Castro e Silva, no julgamento desta terça. Ele foi acompanhado pelos outros dois desembargadores da Câmara, Eduardo Brum e Júlio César Guttierrez.

Com a decisão, o ex-goleiro deverá permanecer na Apac de Varginha até que o mérito da ordem de 11 de fevereiro, que determinava a volta de Bruno para Contagem, seja julgado. Ainda não há previsão de quando o julgamento será realizado.

Além disso, o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) ainda pode decorrer da decisão no Superior Tribunal de Justiça (STJ), que pode anular o habeas corpus e ordenar a transferência do goleiro. O Estado de Minas entrou em contato com o MP e aguarda retorno.

Fonte: Estado de Minas / Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press