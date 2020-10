Tiro de Guerra recebe jovens alistados no serviço militar para o último dia de seleção

Etapa que se iniciou no último dia 14, termina nesta sexta-feira (23).

Nesta sexta-feira (23), acontece no Tiro de Guera de Varginha (TG 04-0034) a última seleção geral dos jovens alistados no ano de 2020. A etapa visa matrículas para prestação do serviço militar em 2021.

Aproximadamente 700 jovens se alistaram em 2020. Eles passarão por exames físicos e de saúde e entrevistas psicológicas e sociais. O Tiro de Guerra enfatiza que, as atividades serão conduzidas respeitando medidas de prevenção à Covid-19. Os selecionados voltam em fevereiro de 2021 para a seleção complementar.

Vale ressaltar que, o alistamento para o serviço militar é obrigatório.