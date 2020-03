Tiro de Guerra realiza campanha de arrecadação de alimentos para famílias desassistidas

Pin Compartilhar 0 Compart.

O Tiro de Guerra 04-034 Varginha-MG, em parceria com a Prefeitura Municipal, está realizando uma campanha de arrecadação de alimentos não perecíveis para apoiar as famílias desassistidas tendo em vista a Pandemia do COVID-19.

A campanha está recolhendo doações nas portas dos principais supermercados da cidade e de amigos e colaboradores.

Para realizar doação de grandes quantidades, empresas e instituições podem entregar os alimentos diretamente no Tiro de Guerra, ou na sede da Prefeitura. Mais informações através dos telefones 3690-2023 ou 99227-4087.

“Esta campanha visa despertar nos jovens Atiradores o sentimento de amor ao próximo, de solidariedade e principalmente mostrar para toda a sociedade a importância do nosso lema que também é o lema do Exército Brasileiro. Exército Brasileiro, Braço Forte Mão Amiga”, informou o TG.

Fonte: Prefeitura de Varginha / Foto: Márcio Borges / Varginha Online