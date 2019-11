Tiro de Guerra fecha ano 2019 com formatura de atiradores

Pin Compartilhar 0 Compart.

Acompanhado do vice-prefeito Vérdi Melo, o prefeito Antônio Silva, diretor do Tiro de Guerra -04-034, participou na quarta-feira (20), da formatura da turma de atiradores de 2019, realizada no salão nobre do VTC, com a presença de autoridades, amigos e familiares dos jovens.

Na oportunidade, falando aos formandos, o prefeito mais uma vez reafirmou seu compromisso com a juventude, parabenizado-os por terem que concluído com glória esta missão. “Sempre digo que o Tiro de Guerra é uma escola de patriotismo, onde nossos jovens recebem orientação de disciplina, de trabalho em conjunto, e, sobretudo de amor a Pátria”, disse o prefeito cumprimentando a cada um dos jovens atiradores e a seus familiares por terem apoiado nesta jornada. “O que aprenderam no TG levarão pela vida toda”.

Presente na solenidade vice-prefeito Vérdi Melo parabenizou os atiradores pelo comprometimento com o serviço Militar, cumprimentou e agradeceu ao subtenente Arlei Alberto Refheld, chefe de Instrução do Tiro de Guerra, que encerra suas atividades em Varginha neste final de ano. “Agradecemos por sua dedicação, comprometimento e parceria com a Prefeitura e desejamos sucesso na sua nova jornada”.

Durante a solenidade foi entregue o diploma de Praça mais distinta ao Monitor Yuri Vitor Benício Garcia, de Destaque do ano de instrução, Destaque mensal, Diploma de Honra ao mérito, promoção à graduação de Cabo e entrega de Medalha Mérito do Tiro de Guerra aos atiradores.

Fonte e fotos: Prefeitura de Varginha