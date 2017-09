Tiro de Guerra de Varginha convida ex-atiradores para o desfile do aniversário da cidade

O Tiro de Guerra de Varginha – 04-034 convida os seus ex-atiradores para juntos desfilarem no dia 7 de outubro, às 8h, em frente a Concha Acústica, por ocasião do aniversário de Varginha.

Serão montados pelotões de Antigos Atiradores para o desfile no centro da cidade, em frente a concha acústica. Para mais informações e reserva de vaga para o evento, os interessados devem entrar em contato com o Subtenente MARCÍLIO ou o Subtenente SALVADOR, no telefone (35) 3690-2023, das 8h às 12h. Garanta já sua vaga para o desfile.

Fonte: Varginha Online