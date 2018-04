Tiro de Guerra de Varginha comemora Dia do Exército

Dia 19 de abril, data que comemorou os 370 anos da Batalha dos Guararapes, foi lembrado pelo Tiro de Guerra 04-034 de Varginha, com a formatura do Dia do Exército. Ação reuniu os 99 atiradores de 2018, seus familiares, autoridades civis e militares.

Presente na solenidade, o prefeito Antônio Silva falou da importância do Exercito Brasileiro e dos valores, que segundo ele “são essenciais a nossa sociedade e o Tiro de Guerra é uma escola pela qual tenho profundo respeito em reconhecimento pelo grande bem que proporciona a nossa juventude; fazendo com que cada brasileiro cumpra seu dever com a pátria com honestidade confiança, amando o nosso país. E tenham a certeza de que ao final do ano, quando vestirem o uniforme civil jamais esquecerão os valores que aqui resgataram e levarão para o resto de suas vidas”, disse o prefeito falando aos jovens atiradores.

Durante a solenidade, a diretora do Departamento de Administração, Mirian Leda Aguiar Olgado, foi condecorada com o certificado de Amiga do Tiro de Guerra, oferecido pelo comando do TG, na pessoa do subtenente Salvador. No final, o sacerdote Monsenhor José Maria deu a bênção aos presentes.