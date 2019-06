Theatro Capitólio recebe investimento no sistema de sonorização

O sistema de sonorização do Theatro Capitólio recebeu um reforço essa semana. A Prefeitura de Varginha, por meio da Fundação Cultural, investiu na compra de novos equipamentos para garantir a qualidade do som durante as apresentações.

Foi comprado um microfone bastão Shure sem fio, uma mesa Yamaha de 16 canais, uma caixa de som JBL ativa de 1.000 watts, um multicabo de 28 vias balanceado de 60 metros, além de três novos pedestais girafa RMV.

De acordo com o diretor-superintendente da Fundação Cultural, Lindon Lopes, os novos aparelhos já eram um pedido antigo da equipe do Theatro. “Em 2020, vamos comprar o restante dos equipamentos, além de fazer a revitalização dos ladrilhos do Foyer, do Hall e de outras áreas internas de todo o teatro. Este ano, vamos concluir também a reforma do escritório administrativo. São melhorias necessárias para estruturar o principal palco de atrações culturais do Sul de Minas”, destaca Lindon Lopes.

Todas as aquisições foram com recurso do Fundo Municipal de Proteção ao Patrimônio Cultural – FUMPAC.

Fonte e fotos: Fundação Cultural de Varginha/MG