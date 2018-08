Theatro Capitólio recebe 9º Minas Dance Festival neste sábado

Uma maratona de dança promete agitar o Theatro Municipal Capitólio neste sábado (25), a partir das 18h30. Cerca de 20 academias e Cias de Dança de diversas partes do estado participam da 9º Minas Dance Festival. A entrada é franca, mas os ingressos já se encontram esgotados. Uma maratona de dança promete agitar o Theatro Municipal Capitólio neste sábado (25), a partir das 18h30. Cerca de 20 academias e Cias de Dança de diversas partes do estado participam da 9º Minas Dance Festival. A entrada é franca, mas os ingressos já se encontram esgotados.

Participam dançarinos das cidades de Extrema, Estiva, Areado, Paraguaçu, Boa Esperança, São Lourenço e Varginha, que integram a programação do festival com apresentações de dezenas de coreografias em diversos estilos.

As companhias vão usar de criatividade para compartilhar com o público diversas formas de expressão. A programação será de alto nível profissional e cultural e um ponto de encontro de dançarinos, coreógrafos e admiradores da arte de dançar.

O Festival inclui Varginha no âmbito cultural de Minas Gerais, além de ser uma forma de revelar novos bailarinos e dançarinos. Contribui ainda para o aquecimento e um interesse crescente por parte dos festivais e mostras que vem sendo realizados em todo Brasil, na tentativa de profissionalizar quem atua no setor. O objetivo é buscar a valorização e desenvolvimento do mesmo, à medida que se investe na formação de profissionais de alto nível.

Os trabalhos apresentados serão analisados por uma comissão julgadora composta por profissionais da dança. Será oferecido um prêmio de R$ 2.500,00 e troféus para o 1º, 2º e 3º lugares para todas as modalidades e categorias. O melhor bailarino e bailarina também recebem troféus.