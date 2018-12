Termômetros em Varginha marcam 35ºC

Segundo informações da Fundação Pro Café, os termômetros atingiram 35ºC em Varginha.

Na segunda-feira (17), a mínima foi de 14ºC e a máxima de 35ºC. Na terça-feira (18), mínima foi de 15ºC e a máxima de 35ºC. Na quarta-feira (19), mínima foi de 20ºC e máxima de 35ºC. Nesta quinta-feiar (20), a mínima foi de 18ºC e a temperatura máxima continuou nos 35ºC.

Nesta sexta-feira (21), segundo o Clima Tempo, a previsão é que os termômetros marquem 31ºC, com mínima de 19ºC. No sábado (22), mínima está prevista para 19ºC e máxima 32ºC. Já no domingo (23), mínima será de 19ºC e máxima de 34ºC.