Terminal Rodoviário de Varginha passará por revitalização

Inaugurado em 1982, o Terminal Rodoviário de Varginha será revitalizado para melhor atender a população da cidade, segundo o Secretário de Turismo e Comércio de Varginha Barry Charles Sobrinho. Todo telhado interno receberá limpeza e pintura apropriada.

A Secretaria De Turismo anunciou nesta terça-feira (11) que já encaminhou o processo para abertura da licitação. Após a pintura, novas luminárias de led também serão instaladas para proporcionar maior luminosidade e economia ao local.

Um aparelho eletromagnético para inibir os pombos foi instalado recentemente e o resultado, segundo o secretário, é visível, melhorando a cada dia. Várias lojas que estavam desocupadas também foram abertas, proporcionando recursos para o município e movimentando o terminal.

Barry ressaltou ainda que a proteção feita com telas no estacionamento e no interior da rodoviária proporcionou mais segurança e afastou grande parte de usuários de drogas que permaneciam no local.

Redação CSul – Alisson Marques / Foto: Iago Almeida/CSul