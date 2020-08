Terminal Rodoviário de Varginha ganha plataforma de acessibilidade e pintura no teto

Pin Compartilhar 0 Compart.

Terminal Rodoviário de Varginha está com novidades. Uma plataforma elevatória de acessibilidade, uma espécie de elevador, foi instalada no Bloco I para facilitar a ida de pessoas até a Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Social – SEHAD. O uso será exclusivo para pessoas com deficiência física ou com dificuldade de mobilidade que terão que acionar uma alavanca hidráulica para subir ou descer a plataforma. “Foi aberta uma licitação em meados do ano passado, 2019, sendo a empresa vencedora a Ribeiro Elevadores. A Plataforma foi adquirida integralmente com recursos do IGD – Bolsa Família, e a adequação do local sua instalação foi feita pela equipe da Secretaria Municipal de Obras da Prefeitura”, explica o prefeito Vérdi Melo.

Já o teto do Terminal Rodoviário recebeu nova pintura incluindo a parte metálica, cuja execução foi da empresa W.S.Montagem e Pintura Industrial e Predial. A área linear da cobertura é de aproximadamente de 7.500 metros quadrados. A tinta usada foi esmalte sintético de secagem rápida.

“O Terminal Rodoviário, além de receber milhares de pessoas diariamente, sedia duas Secretarias Municipais, a SEHAD e a de Turismo e Comércio – SETEC. Assim, com o intuito de preservar o teto e também dar uma “cara nova” investimos na pintura e pensamos também em facilitar o acesso de pessoas com dificuldade de mobilidade aos muitos atendimentos da SEHAD como o Cadastro Único, a Gratuidade de Transporte e o Setor de Habitação e tantos outros”, registra Vérdi.









As obras serão entregues nesta quinta-feira (13).

Fonte e fotos: Ascom Prefeitura de Varginha