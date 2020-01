Termina hoje a caminhada de Companhias de Reis pela cidade

Pin Compartilhar 0 Compart.

Nesta segunda-feira (6), ocorre o encerramento das caminhadas de Companhias de Reis nas ruas de Varginha.

O evento final será realizado no próximo domingo (12), com missa na Igreja Matriz do Divino Espírito Santo, ás 14h e logo depois um cortejo pela Avenida Rio Branco no centro da cidade, até chegarem à Concha Acústica, lá cada companhia terá 20 minutos para se apresentar. Lembrando que, Varginha conta com 24 Companhias de Reis.

Companhias de Folia de Reis cadastradas em Varginha:

1. Cardoso e Amigos 2. Cia dos Peões 3. Cia Sagrado Coração de Maria 4. Estrela Brilhante 5. Imaculada Mãe dos Anjos 6. Irmãos da Fé 7. Lenço Preto 8. Nossa Senhora Aparecida 9. Nossa Senhora da Guia 10. Nossa Senhora do Carmo 11. Nossa Senhora do Rosário 12. Rei dos Reis 13. Reis do Oriente 14. Sagrada Família 15. Santa Cruz 16. Santo Expedito 17. São Benedito 18. São João Batista 19. São Joaquim 20. São Jorge 21. São José 22. São Lázaro 23. São Marcos 24. São Miguel

Redação CSul - Alisson Marques