Terceira Feira Literária de Varginha terá livros, música, cinema e teatro

DIA 04 DE OUTUBRO DE 2017 (QUARTA-FEIRA) 9h30 – Abertura Oficial. 9h45 – Declamações ao homenageado da Feira Literária – Sr. José de Souza Pinto – Zanoto (in memoriam). 10h – Lançamento oficial do livro editado especialmente para a 3ª Feira Literária pela Fundação Cultural de Varginha: “Estação dos Versos”, coletânea de poetas varginhenses. 10h30 – Apresentação da Orquestra de Cordas de Tambores do CDCA. 14h – Teatro Infantil Educativo – “Os Caras de Batata – Uma Viagem à Literatura Infantil”. Texto: Lindon Lopes e Marcos Misael. Elenco: Débora Scalioni, Gustavo Novack, Thuany Pressato e Tiago Henrique. Realização: Associação Artística Janet Finatti/ A Agência Atores e Modelos. 20h – Apresentação Musical do Projeto Raiz do Samba com homenagem ao samba de raiz.