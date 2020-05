Tentativa de homicídio na Vila Murad termina com um preso

Pin Compartilhar 0 Compart.

Um homem foi preso na manhã desta quinta-feira (7), na Vila Murad, em Varginha. O suspeito conhecido por ‘João Doideira‘, tentou matar um menor, de 17 anos apelidado por ‘Luquinha’ após um disparo de arma de fogo.

Segundo a Polícia Militar, o tiro passou de raspão à boca do jovem. A vítima contou que o autor foi até sua casa e passou a intimida-lo por várias vezes, antes de efetuar três disparos. Ainda conforme o menor, após os tiros o suspeito fugiu do local com mais dois indivíduos conhecidos por ‘Arvão’ e ‘Trocinho.’

A PM iniciou rastreamento pelas ruas do bairro e após denúncia anônima chegou até o autor dos tiros. Questionado, o homem de 21 anos, disse que o crime seria por conta de desavenças relacionadas ao tráfico de drogas. Os outros dois indivíduos que estariam com o autor no momento da ação não foram encontrados.

O suspeito disse ainda que deixou a arma cair enquanto fugia, ele indicou um matagal aos militares, contudo, a arma não foi encontrada.

O autor do disparo foi encaminhado ao pronto atendimento e logo depois preso. A vítima foi socorrida pelo SAMU e encaminhada para o hospital. O estado de saúde do adolescente é considerado grave.