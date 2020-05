Temperaturas batem segundo dia de recordes na região

Pin Compartilhar 0 Compart.

Geadas cobriram Caldas, Camanducaia, Maria da Fé, Carvalhos, Bocaina de Minas e Poços de Caldas

Redação CSul – Iago Almeida / Foto destaque: Willian Siqueira

O Sul de Minas continua batendo recordes de baixas temperaturas. Nesta quinta-feira (28), mais cidades registraram a madrugada mais fria do ano, com termômetros abaixo de 0°C e muita geada.

Municípios da Serra da Mantiqueira amanheceram sob gelos e com temperaturas baixas, como é o caso de Delfim Moreira, que registrou -3,9°C no bairro do Charco e Camanducaia, que teve mínima de -2,8°C no bairro Melhoramentos, mesma temperatura do seu distrito, Monte Verde, e Campos do Jordão, cidade paulista.

Wenceslau Braz – Oswaldo

Poços de Caldas também teve recorde, com forte geada no início da manhã, quando os termômetros bateram -0,9º C, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), baseada no termômetro em Caldas. É a menor temperatura do ano na cidade que ficou coberta de gelo, inclusive em bairros do Centro.

Varginha havia registrado temperaturas baixas já nesta terça-feira (27), mas na manhã desta quarta-feira (28), a sensação térmica na cidade era de 2,4ºC. Pela madrugada, os termômetros indicavam 5,1º C, com a mesma sensação da manhã.

Em Maria da Fé, uma das cidades mais frias da região, a temperatura chegou a -3,7°C no bairro Reserva e -1,7°C no bairro Lage; porém, a temperatura era de -6,8°C na Relva (temperatura medida no gramado). Mais um dia de geadas e névoas intensas foi registrado pelos moradores por meio de fotos.

Arnaldo Vilas Boas – Maria da Fé

Arnaldo Vilas Boas – Maria da Fé

Arnaldo Vilas Boas – Maria da Fé

Pedro Henrique Abreu Moura – Epamig (Maria da Fé)



Pedro Henrique Abreu Moura – Epamig (Maria da Fé)



Pedro Henrique Abreu Moura – Epamig (Maria da Fé)



Pedro Henrique Abreu Moura – Epamig (Maria da Fé)



Pedro Henrique Abreu Moura – Epamig (Maria da Fé)



Pedro Henrique Abreu Moura – Epamig (Maria da Fé)



Pedro Henrique Abreu Moura – Epamig (Maria da Fé)

William Siqueira – Maria da Fé

William Siqueira – Maria da Fé

William Siqueira – Maria da Fé

William Siqueira – Maria da Fé

William Siqueira – Maria da Fé

William Siqueira – Maria da Fé

São Sebastião do Paraíso também bateu recorde, com 2,9º C e sensação de 0,4º C. Em Marmelópolis, os termômetros ficaram em 1,8°C, Itajubá teve 3,7°C e Aiuruoca 4,2°C.

Carvalhos, Bocaina de Minas, Seritinga e Serranos chegaram a registrar 1ºC no início da manhã, com sensação términa abaixo de 0°C, e Passa Quatro e Itamonte chegaram a 3°C. As cidades também registraram geadas intensas.

Bocaina de Minas – Dimas Fabiano

Bocaina de Minas – Israel Fernandes

Bocaina de Minas – Israel Fernandes

Marcio Diniz – Carvalhos

Marcio Diniz – Carvalhos

Previsão do tempo

De acordo com os sites de meteorologia, o frio continua atingindo a região, mas com menos intensidade. Geadas podem aparecer em cidades como Maria da Fé, Delfim Moreira, Monte Verde, Caldas e Bocaina de Minas, mas com menos força que os dois últimos dias.

As temperaturas mínimas ficarão mais longe do 0°C e as máximas ficam próximas a 20°C. No fim de semana, a situação se mantém, com leve chance de geada, mas mínimas mais elevadas. Durante a tarde, as máximas serão mais altas e a sensação de frio diminui quando o sol aparece forte.

Em Varginha, nesta sexta-feira (29), os termômetros ficam entre 11°C e 25°C, com sol durante toda a manhã e tarde. No sábado (30), a mínima na cidade fica em 12°C e a máxima 24°C, mesma temperatura para domingo.