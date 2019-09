Tem oficina gratuita de artesanato na próxima quarta-feira

Na próxima quarta-feira (2), a Associação de Aposentados oferecerá uma oficina gratuita de artesanato na Casa do Artesão. A atividade será realizada a partir das 14h no Via Café Garden Shopping.

As inscrições podem ser feitas pelo telefone (35) 3690-2708 ou presencialmente no local, que fica ao lado do Supermercado BH.

A iniciativa conta com o apoio da Prefeitura de Varginha, por meio da Fundação Cultural, e do shopping.