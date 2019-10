Tem espetáculo infantil gratuito neste domingo no Museu Municipal

Pin Compartilhar 0 Compart.

Os palhaços Marmelada e Goiabada vão divertir a criançada neste domingo (06/10) no Museu Municipal, dentro do projeto “Visite o Museu no 1º Domingo do Mês”. A peça “Atrapalhaços – Os Palhaços Energéticos” acontecerá a partir das 15h, com entrada gratuita. Serão 50 convites que começarão a ser distribuídos a partir desta quinta-feira (03/10), no Museu Municipal (Pça. Gov. Benedito Valadares, 141 – Centro)

O espetáculo, que faz parte das comemorações pelos 137 anos de Varginha, tem 45 minutos e mostra a dupla aproveitando a ausência dos moradores de uma casa para dançar, cantar e contar histórias de forma dramatizada e didática. Além de cenas divertidas e recheadas de humor, uma das histórias tratadas é sobre o consumo consciente de energia elétrica. A parte educativa é simples e objetiva: o uso racional de energia elétrica. Sem traumas, tudo pode ser usado, mas na hora certa e com moderação.

A peça foi escrita pelos atores Lindon Lopes e Marcos Misael. No elenco estão Augusto Oliveira e Aline Lello Faria Lopes, com direção de Marcos Misael.

A encenação da peça faz parte do projeto “Manutenção das Atividades Culturais 2019” da Associação Artística Janet Finatti, viabilizado pela Prefeitura de Varginha e Fundação Cultural, por meio da Lei Municipal de Incentivo à Cultura, e apoio das empresas Labsul Análises Clínicas e Unimed Varginha.

Museu ficará aberto das 9h às 17h Além de receber a peça infantil, o Museu Municipal estará aberto à visitação a partir das 9h no domingo (06/10). O público poderá conhecer um pouco sobre a história de Varginha a partir de centenas de peças disponíveis no acervo, além da exposição “Ouro de Minas”, do fotógrafo Rodrigo Naves. Mais informações pelo (35) 3690-2716.

Fonte e fotos: Fundação Cultural de Varginha/MG