TEDxUNISVarginha movimenta a região

Varginha se prepara para receber pela primeira vez nesta quinta-feira, 26 de setembro, o TEDxUNISVarginha, evento que é sucesso e referência no mundo todo. Como o tema “Disrupção: um universo de mudança”, as atividades serão realizadas na Unidade Avançada do Grupo Unis, no Via Café Garden Shopping.

As atividades começam às 18h. Durante aproximadamente quatro horas de evento, os participantes poderão acompanhar 11 palestras nacionais e internacionais, além de apresentações culturais e momentos de networking. O objetivo é compartilhar ideias em todo o mundo por meio das “talks”, um modelo de palestras mais curtas e eficazes para chamar a atenção para um único tópico. Desde sua fundação, em 2009, o TEDx é responsável por compartilhar mais de 30 mil ideias ao redor do mundo em cerca de 4 mil eventos.

O TEDxUNISVarginha é um evento organizado de forma independente e regionalizado por voluntários, por meio de uma licença obtida junto à organização mundial. A página oficial do evento está no Facebook. Outras informações podem ser obtidas pelo site do evento: tedxunisvarginha.com.

Ainda dá tempo de participar

Ainda existem poucos ingressos disponíveis para o TEDxUNISVarginha. Para adquirir clique aqui

Fonte e foto: Grupo Unis