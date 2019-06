TEDxUNISVarginha: inscrições para palestrantes continuam abertas!

No mês de setembro a Unidade Avançada do Grupo Unis receberá o TEDxUNISVarginha, e as inscrições para quem deseja compartilhar ideias inspiradoras, ministrando palestras, continuam abertas. Pela primeira vez Varginha vai receber uma edição do evento, que é sucesso e referência no mundo todo. O TEDxUNISVarginha terá como tema “Disrupção: um universo de mudança”. As inscrições podem ser feitas até o dia 19 de junho, no site do evento.

O palco do TEDxUNISVarginha será montado na Unidade Avançada do Grupo Unis, no Via Café Garden Shopping, em Varginha (MG). Serão quatro horas de duração, com palestras, apresentação culturais e momentos de networking. O evento é restrito a, no máximo, 100 espectadores e todas as palestras serão disponibilizadas após o evento em canais oficiais do TEDx. A venda de ingressos ainda não começou, mas as inscrições para quem quer ministrar uma palestra no evento, sim!

De acordo com os organizadores, os interessados em compartilhar as ideias devem acessar a página do evento no Facebook e preencherem um formulário até o dia 19 de junho. Em seguida, haverá uma seleção e os escolhidos receberão um e-mail com as orientações. As palestras devem ser ministradas voluntariamente, seguindo as orientações do TEDx.

O TEDxUNISVarginha é um evento organizado de forma independente e regionalizada, por voluntários, por meio de uma licença obtida junto à organização mundial. Os custos com os ingressos dos espectadores devem ser usados, exclusivamente, para cobrir despesas com a organização. Segundo os organizadores, o evento se propõe a difundir ideias que merecem ser espalhadas, por meio de palestras, de até 18 minutos cada.

Para fazer a inscrição e participar da seletiva de palestrantes, acesse a página oficial do TEDxUNISVarginha no Facebook. Outras informações podem ser obtidas pelo site do evento: tedxunisvargi nha.com.

Sobre o TEDx

É um evento organizado de forma independente, por voluntários, com o intuito de compartilhar ideias e inspirar pessoas de forma regional no modelo de conferência TED. TED é uma organização sem fins lucrativos com o objetivo de compartilhar ideias em todo o mundo por meio das talks, ou, em português, conversas. As talks são um modelo de palestras mais curtas e eficazes para chamar a atenção para um único tópico. Fundado em 2009, até hoje, o TEDx é responsável por compartilhar mais de 30 mil ideias ao redor do mundo em cerca de 4 mil eventos.

Fonte e foto: Grupo Unis