TEDx edição de Varginha (MG) apresentará destaques em inovação e criatividade do Brasil

Alexandre Correa Lima levará ao evento discussão sobre disrupção e longevidade

Varginha sediará na próxima semana o TEDx, um dos grandes eventos de inovação e criatividade do Brasil. Selecionado entre especialistas de todo o país, Alexandre Correa Lima, que é palestrante corporativo, CEO da MIND pesquisas de Cruzeiro (SP) apresenta no evento, contribuições dos seus 20 anos em pesquisa demográfica.

Alexandre, que viaja o Brasil e o mundo ministrando palestras ou estudando sobre a Revolução da Longevidade, levará ao evento discussões sobre disrupção, inovação e os novos parâmetros da pirâmide populacional. É dele o tema Revolução Prateada, que busca enfatizar a mudança dos padrões socioeconômicos no país e no mundo a partir do protagonismo da população madura.

“O futuro chegou e ele não é cinza. É Prateado”, afirma Alexandre que de todos os inscritos ficou entre os 10 palestrantes selecionados.

O evento TEDx é um desdobramento do famoso evento-mãe TED – acrônimo de Technology, Entertainment, Design; em português: Tecnologia, Entretenimento, Planejamento. Acontece todos os anos na Europa, Ásia e nas Américas e é promovido pela fundação Sapling, dos Estados Unidos. Seu objetivo é compartilhar ideias – segundo as palavras da própria organização, “ideias que merecem ser disseminadas”.

No Brasil, menos de 10 eventos da modalidade foram realizados.

O tema do evento este ano em Varginha é: Disrupção – Um Universo de Mudanças e vai discutir como a revolução tecnológica mudará fundamentalmente a forma como vivemos, trabalhamos e nos relacionamos. Entre os eixos centrais do evento estão: Economia Compartilhada, Quarta Revolução Industrial, Sustentabilidade e Inteligência artificial.

Acontece dia 26 de setembro, na Unidade Avançada do Grupo Unis Via Café Garden Shopping – Av. Humberto Pizzo, 999 – Jardim Petrópolis

Varginha, Minas Gerais.

Informações gerais do evento estão disponíveis em http://tedxunisvarginha.com/.

Palestrante

ALEXANDRE CORREA LIMA é Palestrante corporativo e CEO da MIND PESQUISAS. Pós-graduado em Administração de Marketing, possui um Master em Comunicação Empresarial (MBC) e cursou a Escola Avançada de Pesquisa de Mercado na University of Georgia (Atlanta/EUA).

Ainda jovem, renunciou à diversos “empregos dos sonhos” para se dedicar às suas paixões: a comunicação, os processos criativos e o estudo dos comportamentos e das tendências de mercado que impactarão empresas, profissionais e sociedade.

Possui mais de duas décadas de experiência em projetos criativos de comunicação, tendo atendido empresas de todo o Brasil, sendo ganhador de diversos concursos de criatividade e festivais de publicidade.

Escreve para jornais e revistas de todo o país e é constantemente entrevistado sobre temas de sua área de atuação.

Ao longo de sua trajetória foi responsável pela condução e análise de milhares de pesquisas de mercado, de satisfação de clientes e colaboradores, sendo hoje um dos maiores especialistas do Brasil nesse tema. É autor do livro “Pesquisas de Opinião Pública” (Novatec) lançado em 2017. Deve lançar seu segundo livro, sobre a Revolução da Longevidade, ainda em 2019.

Um dos palestrantes destacados pela revista T&D, referência em RH, que apresentou os destaques do mercado de palestras.

É Professor da FGV e palestrante dos temas de inovação, criatividade, futuro e tendências, atuando ainda em palestras inspiracionais e transformacionais para empresas que querem e merecem mais.

Fonte e foto: SAP Comunica- Soluções em Comunicação e Marketing