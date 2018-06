Taxista é assaltado e colocado no porta malas, em Varginha

Um taxista de 70 anos foi assaltado e colocado no porta malas do próprio carro, na tarde desta terça-feira (26), em Varginha.

Segundo informações, o homem pegou o táxi, em um ponto de uma praça no Bom Pastor, para uma corrida sentido fazenda Mascatinho. Antes de chegar no destino, próximo a estrada para Carmo da Cachoeira, o suspeito anunciou o assalto e rendeu o taxista, Jair Cândido Flausino, com uma faca. Jair foi colocado no porta malas e o bandido assumiu a direção do veículo.

O suspeito andou cerca de 10 km até que perdeu o controle de direção em uma curva e caiu em um barranco.

Segundo a PM, o taxista ficou ferido e o bandido fugiu do local. Os policiais estão a procura do suspeito.

Fonte: Grupos de Whatsapp Varginha 24 Horas