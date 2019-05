Tático Móvel apreende menores e prende autor de tráfico na Praça Getúlio Vargas

Durante Operação Batida Policial, no Centro, após denúncias, equipes do Tático Móvel de Varginha avistaram três indivíduos fazendo uso e tráfico de drogas na Praça Getúlio Vargas, em Varginha.

Ao avistarem a viatura policial, dois menores saíram do local, mas foram abordados em seguida. Wallan Henrique da Silva permaneceu na Praça e também foi abordado. Com ele foi encontrado R$ 70,00 em dinheiro. Com um dos menores, mais R$ 60,00 foram encontrados.

Ao lado do banco onde eles estavam foi encontrado um tablete de maconha, dentro de uma embalagem de picolé. Próximo à um caminhão que estava estacionado à dois metros do local onde estavam os suspeitos, mais um tablete de maconha foi localizado.

Ao serem questionados sobre a droga, os envolvidos ficaram culpando uns aos outros e ninguém assumiu a culpa. Somente ao chegar na delegacia, um dos menores assumiu ser o dono da droga e que a venderia no local.

Os menores foram apreendidos e o autor preso. Ambos foram encaminhados, juntamente com os materiais apreendidos, para a delegacia.

Redação CSul – Iago Almeida