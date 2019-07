Suspeitos de tentativa de homicídio são presos

Por volta das três horas desta terça-feira (23), a Polícia Militar compareceu ao pronto atendimento do Hospital Bom Pastor, onde deu entrada uma vítima de esfaqueamento.

Em contato com a autora de 34 anos, esta alegou morar junto com a vítima de 55 anos, e que estava em casa com ela e o cunhado de 45 anos, momento em que a vítima apoderou-se de um “pé de cabra” e passou a agredi-la junto ao irmão, acusando-os de traição amorosa.

A autora pegou uma faca e desferiu diversos golpes na altura do tórax da vítima, e que em seguida, a vítima pegou o filho de quatro anos e o colocou dentro do carro, dizendo que ela nunca mais iria ver o filho e deslocou para o hospital, sendo que a autora também entrou no referido veículo.

Ao chegar ao estacionamento do hospital, já percebeu a hemorragia visível na vítima, que foi assistido de imediato, correndo risco de óbito.

O cunhado da autora também foi medicado devido às lesões nos membros inferiores.

A autora foi presa em flagrante, e encaminhada até a delegacia para providências junto com as armas brancas recolhidas.

Na segunda-feira (22), a Polícia Militar prendeu os possíveis autores de um homicídio ocorrido no final de semana emVarginha, onde as testemunhas relataram que dois homens numa motocicleta vermelha seriam os autores, sendo que após o fato, a equipe policial recebeu denúncia de quem seriam os criminosos, mas não conseguiu localizá-los.

Por volta das 20h30 durante patrulhamento, localizou o suspeito de 20 anos na Rua Antônio Reis Teixeira, bairro Vila Murad, que admitiu ser o dono de uma moto cor vermelha, mas negou participação no crime. Ele indicou onde o veículo estava guardado, sendo este removido ao pático credenciado.

O suspeito foi preso pela PM e apresentado na delegacia para esclarecimentos.

Outro indivíduo, conhecido por “Sanin”, apontado nas denúncias como sendo responsável por levar a vítima até o local onde foi atingida pelos disparos de arma de fogo, ainda está sendo procurado.

