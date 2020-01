Suspeito é preso após agredir um homem com golpes de facão e pauladas

Pin Compartilhar 0 Compart.

Um homem foi ferido com golpes de facão e pauladas na cabeça em uma praça, entre o Centro e o bairro Bom Pastor. O crime aconteceu na noite do último domingo (26).

De acordo com a Guarda Municipal, militares faziam patrulhamento de rotina quando foram informados sobre a briga. A equipe da GM iniciou o rastreamento ao suspeito e o encontrou, ao ser questionado sobre o motivo da discussão, o homem disse que se desentendeu com a vítima e à acertou com pauladas na cabeça e um golpe de facão.

A vítima foi encaminhada para o Hospital Bom Pastor. O facão usado no crime foi encontrado em um imóvel na rua Rio de Janeiro sujo de sangue, o objeto foi apreendido. o autor da agressão foi encaminhado para a delegacia.

Redação CSul – Alisson Marques