Suspeito de preparar emboscada e matar jovem de 20 anos é condenado em Varginha

Crime ocorreu em 2015, à época, vítima foi atraída para a zona rural da cidade, onde morreu, de forma violenta.

Redação CSul/Foto: Ilustrativa

O suspeito de preparar uma emboscada e matar uma jovem no dia 11 de outubro de 2015, em um cafezal na cidade de Varginha, foi condenado a 23 anos de prisão por homicídio triplamente qualificado. A denúncia foi oferecida pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), por meio da 2ª Promotoria de Justiça de Varginha

A vítima, na época com 20 anos, morreu de forma violenta, numa emboscada, por causa de uma dívida de droga com o mandante do crime, amigo do réu. O julgamento aconteceu nesta segunda-feira (1º), no auditório da Faculdade de Direito de Varginha (Fadiva), para assegurar o distanciamento entre os jurados, devido à pandemia do coronavirus.

Conforme a denúncia, o crime cometido “por meio cruel e motivo torpe”, envolveu, também, uma amiga da vítima, que recebeu R$ 500,00 e cinco gramas de crack do mandante para atrair a jovem ao local. No cafezal, a jovem foi atacada pois dois homens e um adolescente. O mandante do crime, a “amiga” e o sentenciado que proferiu os golpes foram denunciados.

A 1ª Vara Criminal e das Execuções Penais de Varginha estabeleceu que a pena deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado; manteve a prisão cautelar, inclusive pelo principal autor estar cumprindo pena por outras condenações; e determinou a imediata expedição da guia de execução provisória.