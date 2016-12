Suspeito assalta padaria com tesoura

Um homem de 25 anos, armado com uma tesoura, assaltou uma padaria no bairro Santa Maria em Varginha. Segundo informações da Polícia Militar, o suspeito fugiu levando a quantia de R$29.

Após rastreamento, a PM o localizou o homem em casa, que por coincidência, fica próximo à padaria. Os militares encontraram com ele uma pedra de crack. Ainda de acordo com a polícia, o suspeito confessou o crime e afirmou ter gasto o dinheiro com drogas.

Com passagens por uso e tráfico de drogas, o suspeito foi preso e encaminhado à Delegacia, onde foi autuado em flagrante.