Surto de febre amarela aumenta a busca pela vacina em Varginha e região

O surto de febre amarela em Minas Gerais já faz com que a procura em postos de saúde do Sul de Minas aumente na busca pela vacina contra a doença. As secretarias municipais não confirmam o número de doses disponíveis, mas dizem que há estoque sufuciente. Por enquanto, não há registros de falta de vacinas nos postos da região.

Nas três maiores cidades da região, o atendimento nos postos de saúde segue normalmente de segunda a sexta-feira. Em alguns casos, é preciso pegar senhas primeiro para que a imunização aconteça posteriormente.

O G1 levantou onde você pode procurar a vacina em Poços de Caldas, Pouso Alegre e Varginha. Confira:

Poços de Caldas

A vacinação transcorre sem tumulto na cidade, conforme informou o secretário-adjunto de Saúde, Flávio Togni de Lima e Silva. Segundo ele, a vacinação na cidade está acontecendo normalmente em todas as 19 salas de vacinação das Unidades Básicas de Saúde (UBS). Segundo ele, há vacina para atender toda a demanda e o trabalho na zona rural será intensificado com o objetivo de colocar o cartão de vacinação em dia.

“Todas as unidades de saúde estão abastecidas com a vacina, não há motivo para a população se preocupar. Não sei informar o número fornecido pelo Estado, mas todas as unidades de saúde estão abastecidas. Além disso, contamos com 2 mil doses em estoque em nosso setor de rede de frios. Lembrando que a vacinação é feita das 8h às 16h nas unidades básicas da cidade”, explicou o secretário adjunto de Saúde.

Confira os locais de vacinação contra a febre amarela em Poços de Caldas: UBS Cascatinha, UBS Regional Sul, UBS Dom Bosco I, UBS Regional Leste (Chácara Alvorada, Phildélphia, Estância São José), UBS Jardim São Paulo, UBS São Jorge, UBS Nova Aurora, UBS Vila Nova, UBS Jardim Kennedy I, UBS Jardim Kennedy II, UBS Parque Esperança II, UBS Ponto da Cascata, UBS Parque Pinheiros, UBS Itamaraty, UBS Santa Augusta, UBS Santa Rosália, UBS São José I, UBS Country Club e UBS Centro / Samu.

Pouso Alegre

O atendimento nos postos de saúde de Pouso Alegre para vacinação vai das 8h às 16h, de segunda a sexta-feira. Só há emissão de senha quando se chega próximo ao fim do expediente e ainda há fila. Caso contrário, não é necessário. A vacinação se concentra em 10 postos de saúde da cidade, sendo dois no bairro São Geraldo.

Veja onde se vacinar na cidade:

– Posto de Puericultura, na Rua Adolfo Olinto, Centro- Tel: 3449-4399

– UBS Belo Horizonte, Rua Maria do Carmo Brunhara, Bairro Belo Horizonte- Tel: 3449-4203

-UBS Cidade Jardim. Rua 23, Bairro Cidade Jardim- Tel: 3449-4202

– UBS Yara, Rua das Margaridas, Bairro Jardim Yara- Tel: 3449-4179

– UBS Esplanada, Rua Miguel Saponara, Bairro Esplanada- Tel: 3449-4396

– PSF Faisqueira/ Pão de Açúcar, Rua Oito, Bairro Faisqueira

– UBS Caic São João, Rua Três Corações, Bairro São João- Tel: 3449-2143

– UBS e PSF São Geraldo, Rua Antônio Soares, Bairro São Geraldo- Tel: 3449-4398

– UBS São Cristóvão/ Jardim Brasil, Rua 15, Bairro Jardim Brasil

– Unidade Materno Infantil São Geraldo, Rua João Sabino, Bairro São Geraldo, 3422-8315

Varginha

Com a alta procura, as unidades de saúde da zona urbana e rural estão mobilizadas para a vacinação. A Secretaria de Saúde não informou o número de vacinas disponíveis, mas disse que tem mantido o estoque necessário.

Em alguns postos de saúde, a pessoa precisa chegar com antecedência para pegar senhas de atendimento e muitas estão vacinando somente na parte da manhã. Na Policlínica Central, no Centro da cidade, estão sendo atendidas 80 pessoas por dia. A distribuição de senhas acontece de manhã a partir das 7h até às 8h, para atendimento de 40 pessoas. As outras 40 senhas são distribuídas à tarde, às 12h30.

Outras 11 unidades na cidade estão vacinando contra a febre amarela: UBS Canaã, CAIC I, PSF Girassol, PSF Pró-saúde, PSF Corcetti, PSF Fátima 2, PSF Jardim Áurea, CAIC 2, Sion, Bom Pastor, e Barcelona. Os pacientes devem ligar na unidade de seu bairro para saber mais informações sobre a vacinação. A lista de endereços e telefones está disponível no site da prefeitura.

A orientação é para que todos levem a caderneta de vacinação. Caso a pessoa não tenha o cartão e não saiba quando foi vacinado, ela deve procurar a unidade de saúde para obter orientação. As pessoas que vão viajar para áreas de risco ou que estão em surto, a vacina deve ser tomada com 10 dias de antecedência.

A febre amarela

A febre amarela é uma doença infecciosa febril aguda, causada por um vírus, que pode levar à morte em cerca de uma semana se não for tratada rapidamente. De acordo com o Ministério da Saúde, a doença é transmitida por mosquitos e comum em macacos, que são os principais hospedeiros do vírus.

Como o surto está concentrado fora das regiões urbanas, o Ministério da Saúde recomendou a imunização para todas as pessoas que residem em Áreas com Recomendação da Vacina contra febre amarela e aqueles que vão viajar para regiões silvestres, rurais ou de mata. Por causar reações, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) não recomenda a vacina para pessoas com doenças como lúpus, câncer e HIV, devido à baixa imunidade, nem para quem tem mais de 60 anos, grávidas e alérgicos a gelatina e ovo.

A doença se torna aparente de três a seis dias após a infecção, de acordo com o Ministério da Saúde. Os sintomas iniciais são febre, calafrios, dor de cabeça intensa, dores nas costas, dores no corpo em geral, náuseas e vômitos, fadiga e fraqueza. A maior parte das pessoas apresenta uma melhora após tais sintomas. Cerca de 20% a 40% das pessoas que desenvolvem a versão mais grave da doença (15% do total de infectados) podem morrer.

Fonte: G1 Sul de Minas