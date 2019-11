Solidariedade – Família faz campanha para realizar cirurgia em jovem

Pin Compartilhar 0 Compart.

A família de Caio Vinícius, de 17 anos, está fazendo uma campanha para arrecadar dinheiro suficientes para uma cirurgia nos olhos do jovem.

Há alguns meses ele foi diagnosticado com Ceratocone, uma doença que faz com que a córnea adquira formato cônico e irregular, resultando em visão distorcida. No caso de Caio a doença está em um grau muito avançado e precisa urgentemente de uma cirurgia ou um transplante.

O problema é que a fila do SUS é muito grande e ele não pode esperar, pois corre o risco de ficar cego. A cirurgia custa R$ 5 mil e a família não tem como custear.

Quem quiser e puder ajudar pode fazer as doações pela conta bancária da avó do menino, Neusa Maria Vitoriano.

Agência:0163

Operação:013

Conta:001718451

Neusa Maria Vitoriano

Conta poupança

Fonte e foto: Varginha Digital