Sol, sombra e água fresca: saiba quais serão as folgas de 2021

Varginhenses ainda contarão com outros dois feriados municipais.

Com a chegada do novo ano é comum que os brasileiros se antecipem em saber quais são os dias de “folga”. Em 2021, são ao todo nove feriados nacionais, sem contar os feriados estaduais e municipais, como o do Dia da Consciência Negra e aniversários de cada município.

Dois dos feriados nacionais serão prolongados, são eles Paixão de Cristo e Proclamação da República, as datas ocorrerão em segundas ou sextas-feiras. Somente um feriado será no final de semana; 1º de maio, o Dia Mundial do Trabalho, que acontece em um sábado.

Apesar de serem considerados como feriados, o Carnaval e Corpus Christi, não são feriados. Na verdade são pontos facultativos no serviço público federal, conforme divulgado na quarta-feira (30) no “Diário Oficial da União”.

Feriados em 2021

1º de janeiro (sexta): Confraternização Universal

Confraternização Universal 2, 3 e 4 de abril (sexta a domingo): Paixão de Cristo é dia 2

Paixão de Cristo é dia 2 21 de abril (terça-feira): Tiradentes

Tiradentes 1º de maio (sábado): Dia Mundial do Trabalho

Dia Mundial do Trabalho 7 de setembro (terça-feira): Independência do Brasil

Independência do Brasil 12 de outubro (terça-feira): Nossa Senhora Aparecida

Nossa Senhora Aparecida 2 de novembro (terça-feira): Finados

Finados 13, 14 e 15 de novembro (sábado, domingo e segunda): Proclamação da República é dia 15

Proclamação da República é dia 15 25, 26 e 27 de dezembro (quinta a sábado): Natal é dia 25

Pontos facultativos nacionais em 2021

13 a 17 de fevereiro (sábado a quarta): Carnaval é ponto facultativo o dia inteiro na segunda e na terça-feira e até as 14h na Quarta-Feria de Cinzas

Carnaval é ponto facultativo o dia inteiro na segunda e na terça-feira e até as 14h na Quarta-Feria de Cinzas 3 junho (quinta-feira): Corpus Christi

Corpus Christi 28 de outubro (quinta): Dia do Servidor Público

Dia do Servidor Público 24 de dezembro (sexta-feira): véspera de Natal – ponto facultativo após as 14h

véspera de Natal – ponto facultativo após as 14h 31 de dezembro (sexta-feira): véspera de Ano Novo – ponto facultativo após as 14h

Feriados municipais