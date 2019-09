Sogro e nora são detidos com crack no bairro Centenário

Pin Compartilhar 0 Compart.

Neste domingo (15), por volta das 19h30, uma equipe da PM patrulhava pelo bairro Centenário, quando recebeu informações de que uma mulher estaria retirando drogas numa casa na Rua Higino Luís Ferreira, bairro Parque Nossa Senhora das Graças.

Com as informações, a PM deslocou ao local indicado, onde foram encontrados a autora, de 23 anos, e o autor, de 69, seu sogro. Após conversa com os policiais, a autora informou que estaria com droga na casa, que seriam de seu marido que se encontra preso e que havia retirado a droga do interior da máquina de lavar roupas e entregue ao autor que confirmou tê-las escondido num mato próximo ao ponto de ônibus.

Após verificação, foi localizado um plástico com uma pedra bruta de crack e nove pedras menores da mesma droga.

Os autores foram então presos e conduzidos para a delegacia junto com a droga, onde o flagrante foi ratificado.

Fonte e foto: PM