Situação financeira do Hospital Regional será debatida em audiência

Na próxima sexta-feira (28), a partir das 09h30, será realizada no Theatro Capitólio, em Varginha, audiência pública para levantar o real cenário e debater sobre a situação financeira do Hospital Regional do Sul de Minas.

Além de Varginha, instituição atende mais de 50 cidades da região. A reunião será promovida pela Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, a pedido do deputado estadual Professor Cleiton, que é de Varginha.

Professor Cleiton tem grande preocupação com a possibilidade de fechamento do hospital que acumula dívidas e prejuízos na ordem de R$800 mil a 1 milhão de reais por mês.

“Nosso objetivo é dar a devida atenção a todo o povo do sul de Minas Gerais e empreender todos os esforços possíveis para a regularização dos repasses ao hospital, mantendo o bom atendimento que vem sendo prestado a toda a população”, destacou o deputado.

Segundo informações, não é de hoje que o Hospital Regional sofre com os constantes problemas decorrentes da impontualidade e falta de repasses por parte do Estado e do IPSEMG.

“Os gastos com a saúde prescindem de otimização dos recursos com o objetivo de atender o máximo de pessoas possível. Porém, sem que se comprometa a qualidade dos serviços prestados à população, especialmente aqueles que não possuem outras alternativas ao Sistema Único de Saúde”, detalhou o deputado.

É importante frisar que, com o agravamento da crise financeira do Estado, vários programas importantes e já implementados no hospital, não têm seu aporte financeiro devidamente cumprido pelo Estado, o que vem agravando ainda mais a situação da instituição.

Audiência contará com a participação dos deputados da comissão, para que juntos com a diretoria da entidade, prefeitos, vereadores, profissionais da área e população regional, debatam e busquem por soluções para melhorar as condições do hospital. Assim como medidas para a regularização desses repasses e a discussão de alternativas para que sejam mantidos todos os atendimentos que vêm sendo prestados de forma quase “milagrosa” pelo hospital.

Além do Hospital Regional, durante essa Audiência em Varginha, também serão tratados os casos do Hospital Samuel Libânio, de Pouso Alegre e do Hospital Escola e da Santa Casa, de Itajubá, que também sofrem com a falta de repasses, o que amplia ainda mais a necessidade urgente de soluções.