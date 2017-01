Sion receberá primeiro Mutirão da Dengue deste ano

Depois do sucesso nos trabalhos de Mutirões da Limpeza realizados no ano de 2016, quando foram visitados 43 bairros de Varginha, retirados 242 caminhões e 121 caçambas com lixo, sendo móveis velhos, aparelhos eletro eletrônicos, utensílios domésticos e todo tipo de recipientes que acumulam ou possam vir a acumular água, e recolhidos mais de 1.500 pneus, a Prefeitura de Varginha, por meio da Secretaria de Saúde, volta com o Mutirão da Dengue. A ação será nesta quarta-feira (18), no bairro Sion, quando serão percorridas as seguintes ruas:

• Avenida José Justiniano dos Reis, a partir da rua José Ciriaco até a rua Ruth de Carvalho;

• Rua Celso Paiva;

• Rua Dr. Adelson Barros;

• Rua Sebastião Otaviano Silva, a partir da rua José Ciriaco até a Rua Ruth de Carvalho;

• Rua Humberto Conde, a partir da rua José Ciriaco até a Rua Ruth de Carvalho;

• Rua Estevam Bíscaro, a partir da rua Domingos Brito Braga até a rua Ruth de Carvalho;

• Rua Antônio Plácido de Barros, a partir da rua Antônio Brito Braga até a rua Ruth de Carvalho;

• Rua Nicolino Morais, a partir da rua Domingos Brito Braga até a rua Ruth de Carvalho;

• Rua Horácio G. Morais;

• Rua Quinca Procópio;

• Rua 31;

• Rua José Elias de Oliveira;

• Rua Lucas P. Reis;

• Rua Rafaela C. Martins;

• Rua Aurélio Pinto;

• Rua José Trolezi ;

• Rua Osmar J. Batista;

• R B;

• Rua Maximiano Pereira Simões;

• Rua Ruth de Carvalho;

• Rua José Vicente Ferreira;

• Rua Francisco Silva Paiva;

• Rua Maria Roquim Vidal;

• Rua José Guedes;

As demais ruas do bairro (segunda parte) serão percorridas pelo caminhão na próxima quarta-feira (25).

“O bairro estará sendo contemplado com mais um Mutirão de Limpeza, afim de eliminar os depósitos de água parada nas residências, com o recolhimento de todos os materiais inservíveis, no intuito de evitar uma epidemia de doenças transmitidas pelo vetor Aedes Aegypti, já que este bairro está com grande número de casos de dengue confirmados”, explicou o Secretário de Saúde Mário Terra.

Ele solicita aos moradores para que retirem de suas casas, deixando nas calçadas no mesmo dia bem cedinho, no máximo até 7h30, todos os materiais inservíveis como: móveis velhos, latas, vidros, metais, pneus, objetos que possam reter água, dentre outros, pois os caminhões de coleta só percorrem as ruas uma única vez. Não serão recolhidos pelos caminhões galhos de árvores e entulhos de construção.

Caçambas

segue abaixo os endereços das caçambas cedidas à população:

• Rua Estevam Bíscaro, nº 670;

• Rua Quinca Procópio, nº 170;

• Rua Humberto Conde, nº 888.