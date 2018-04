Sinpro Minas realiza Conferência Livre para retirada de delegados, na Unifal, para Fase Nacional da Conape

A Conape (Conferência Nacional Popular de Educação), através do Sinpro Minas (Sindicato dos Professores do Estado de Minas Gerais), realiza Conferência Livre para retirada de delegados para participarem da fase nacional da Conape, em Belo Horizonte, entre os dias 24 e 26 de Maio. O Evento acontece na noite desta quinta-feira (19), às 19 horas, na Unifal, em Varginha.

A Fase Nacional da Conape tem como objetivo principal, consolidar o PNE (Plano Nacional da Educação) e implementar os planos estaduais, distrital e municipais, em busca de uma educação pública, laica, democrática e de qualidade para todos os cidadãos brasileiros.

A Conferência é organizada pela Sinpro Minas e terá como tema principal “Os Dilemas da Educação Brasileira em Tempos de Crise”.

Os palestrantes são:

Mariele Costa, professora graduada em Geografia e mestra em Gestão Pública

Lívia Oliveira, graduada em Ciências Sociais

Mônica Cardoso, professora e graduada em História e Pedagogia, especialista de Educação Básica do Ensino Médio na rede Estadual, professora do Ensino Fundamental no setor privado e Diretora Estadual da CTB

Marina Gisse de Oliveira, discente do curso de Pedagogia

Gislene Aparecida Alexandre, discente do curso de Geografia Licenciatura e Interdisciplinar em Ciência e Economia

O Evento é totalmente aberto ao público.

CONAPE 2018 – Programação da etapa nacional

24 de maio

A partir das 14h, haverá uma concentração em local estratégico e em seguida uma marcha por algumas ruas da cidade, que redundará em um grande ato oficial de abertura, com milhares de presentes. Para tanto, a Prefeitura de Belo Horizonte tem se colocado como importante parceira no sentido de viabilizar as condições objetivas de logística e segurança para as atividades.

25 de maio

Entre 8h e 12h, diversos pontos da cidade e a Expominas, abraçarão diversas atividades propostas pelas entidades e parceiros estratégicos do campo educacional. Serão apresentações culturais, exposições, mostras, debates, palestras, mesas, painéis, plenárias e reuniões, apresentações e comunicações acadêmicas, entre outras atividades, que transformarão Belo Horizonte em uma capital dedicada à educação. As entidades que organizarão suas atividades devem comunicá-las ao FNPE para que sejam incluídas na programação e viabilizado o espaço adequado, se necessário. O prazo é o dia 24/04 e o registro deve ser enviado ao e-mail conape2018@gmail.com. A partir das 14h, os(as) delegados(as) debaterão os eixos do documento sistematizado pelo Comissão do FNPE, concentrados(as) na Expominas. O dia se encerra com Atividade Cultural, a partir das 20h.

26 de maio

Entre 9h e 14h, haverá a grande plenária da CONAPE que deliberará sobre o documento final, eventuais moções e, ainda, sobre o Manifesto da I CONAPE. Sobre o Sinpro Minas