Sindicato dos Contabilistas de Varginha assina Convenção Coletiva de Trabalho

Na manhã desta quarta-feira (16/08) o presidente do Sindicato dos Contabilistas e Auxiliares de Contabilidade de Varginha – SINDCONT-VGA, Janilton Marcel de Paiva, assinou a Convenção Coletiva de Trabalho com o Sinescontábil-MG – Sindicato dos Escritórios de Contabilidade, Auditoria e Perícias Contábeis no Estado de Minas Gerais.

Com a assinatura da convenção, o SINDCONT-VGA passa a ser o legítimo representante dos trabalhadores em escritórios contábeis, sendo esses, Contadores, Técnicos e Auxiliares de Contabilidade de Varginha.

“Reafirmando o compromisso de lutar e valorizar os Contadores, Técnicos e Auxiliares de Contabilidade de Varginha, o SINDCONT-VGA tem um imenso orgulho em ter assinado esta Convenção, dando início a uma jornada de avanços e preservação de direitos dos filiados”, afirmou o presidente do SINDCONT-VGA, Janilton Marcel de Paiva.

A convenção está disponível para download no site do SINDCONT: www.varginha.sindcont.org.br

É necessário se cadastrar no site e fazer o login com e-mail e senha. Os arquivos para download estão disponíveis na “Área do Usuário”.

Fonte: Blog do Madeira